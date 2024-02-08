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Spor

Fernando Santos: Çok iyi mücadele ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan Antalyaspor galibiyeti sonrası sonucu hak ettiklerini belirtti. Portekizli çalıştırıcı, 'Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıdaki oyunumuzla sonucu hak ettiğimizi söyleyebilirim. Ama ilk yarıdan memnun değilim' sözlerini sarf etti.

8 Şubat 2024 Perşembe 23:30 - Güncelleme:
Fernando Santos: Çok iyi mücadele ettik
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Santos'un açıklamaları;

"İlk yarıda sahada yoktuk, top oynamadık. Sahada sadece formamız vardı. Çok kötüydü. Farklı olabilirdi. İkinci yarıda yapmamız gerekeni yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıdaki oyunumuzla sonucu hak ettiğimizi söyleyebilirim. Ama ilk yarıdan memnun değilim"

"Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm, bu soruya cevap veremem, yorum yapamam"

"Benim için genç, yaşlı fark etmiyor. Benim için yaş önemli değil. Kim iyi idman yapıyorsa, kim gösteriyorsa performansı formayı kapar."

"Daha 3-4 gün oldu Joe Worrall geleli. Adaptasyona ihtiyacı var. Bununla ilgili yorum yapamam. 2 dakikada elinden geleni yaptı."

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