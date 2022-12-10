İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2022 Cumartesi / 17 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,644
  • EURO
    19,6447
  • ALTIN
    1075.92
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernando Santos: Cristiano Ronaldo ile başlamadığım için pişman değilim
Spor

Fernando Santos: Cristiano Ronaldo ile başlamadığım için pişman değilim

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Aralık 2022 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
Fernando Santos: Cristiano Ronaldo ile başlamadığım için pişman değilim
ABONE OL

Dünya Kupası'na Fas mağlubiyetiyle çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, karşılaşma sonrası konuştu.

Santos, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazar günü Portekiz'e gideceğim ve federasyon başkanı ile görüşeceğim. Portekiz için neyin iyi olduğuna karar vereceğiz." dedi.

Karşılaşmadaki performanslar için konuşan deneyimli teknik adam, "Turnuvada şu ana kadar başarılı olmuştuk. Ancak finale kalmak ve kazanmak istiyorduk. Takım diğer maçlarda olduğu gibi yeteneğini gösterdi. Maçın ilk anlarında Felix ile iyi bir pozisyon bulduk. Sonra Bruno direği geçemedi. İsviçre karşılaşmasında aynı pozisyonda golü atan Pepe, bu kez yapamadı. Takımı şansı da yoktu." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'yu ilk 11'de oynatmadığı için pişman olup olmadığı sorulan 68 yaşındaki teknik adam, "Ronaldo'yla başlamadığım için pişman değilim. Takım İsviçre karşılaşmasında çok iyi bir performans sergiledi. Cristiano çok büyük bir oyuncu ve ihtiyacımız olduğunda oyuna soktuk. Böyle bir pişmanlığım yok." şeklinde konuştu.

Santos, istifa edip etmeyeceği yönünde gelen soruya ise, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.