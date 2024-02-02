Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçı öncesi öğrencileriyle toplantı yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Kara Kartal, ligde Trabzonspor'u konuk ettiği son 6 mücadelede 3 puanla tanışamadı. Söz konusu süreçte 2 mağlubiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrılan Beşiktaş, attığı 10 gole karşılık, filelerinde 12 gol gördü. Siyah-Beyazlılar takım, ayrıca bu 6 maçta yaşadığı 2 yenilgiyi 2-1'lik, 4 beraberliği de 2-2'lik skorlarla aldı.

DEVLERİN ŞANSI YAVER GİTMİYOR

Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de son haftalarda aldıkları kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Kartal, son 3 mücadelesinde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken, Karadeniz ekibi ise oynadığı son 4 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. İki takım da bu kötü gidişatlarına hafta sonu birbirleriyle oynayacakları karşılaşmada son vermek istiyor.

TEK HEDEF: ZAFER

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos da bu hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesine bir hayli önem veriyor. Tecrübeli teknik adam, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında ligin 3. sırasında yer alan bordo mavili ekibi devirmekten başka bir şey düşünmüyor.

ÖĞRENCİLERİYLE TOPLANTI YAPTI

Portekizli hoca, özellikle ligin zirvesine yakın olup, ligi en azından 3. sırada bitirmeyi hedefliyor. Bu anlamda Beşiktaş, evinde Karadeniz ekibini devirirse, ligin 3. basamağına yerleşecek. Santos da tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Santos'un sözlerinden ön plana çıkanlar ise şöyle oldu:

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

"Ligde zirvenin gerisinde kaldık. Ancak oraya en yakın olmak da tamamen bizim elimizde. Bu maçı kazanmak yeterli olacak. Kazanacağız. Sahada rakibimizden daha çok mücadele edeceğiz. Şut, koşu, pas, mücadele ve istek... Her alanda onların önünde olmalıyız. Taraftarımız önünde geri durmayacağız. Kimse başka bir şeyi aklından dahi geçirmesin. Ligin final maçına çıkıyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz yok."