İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,451
  • EURO
    33,1601
  • ALTIN
    2012.44
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernando Santos derbi öncesi uyardı! ''Kazanmaktan başka çaremiz yok''
Spor

Fernando Santos derbi öncesi uyardı! ''Kazanmaktan başka çaremiz yok''

Sezon başından beri istikrarı yakalayamayan siyah beyazlılar pazar günü oynayacakları Trabzonspor derbisi ile birlikte galibiyetle tanışmak istiyor. Yalnızca galibiyeti hedefleyen deneyimli teknik adam Fernando Santos, öğrencilerine 'Kimse başka bir şeyi aklından dahi geçirmesin. Ligin final maçına çıkıyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz yok.' dedi.

2 Şubat 2024 Cuma 09:01 - Güncelleme:
Fernando Santos derbi öncesi uyardı! ''Kazanmaktan başka çaremiz yok''
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçı öncesi öğrencileriyle toplantı yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Kara Kartal, ligde Trabzonspor'u konuk ettiği son 6 mücadelede 3 puanla tanışamadı. Söz konusu süreçte 2 mağlubiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrılan Beşiktaş, attığı 10 gole karşılık, filelerinde 12 gol gördü. Siyah-Beyazlılar takım, ayrıca bu 6 maçta yaşadığı 2 yenilgiyi 2-1'lik, 4 beraberliği de 2-2'lik skorlarla aldı.

DEVLERİN ŞANSI YAVER GİTMİYOR

Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de son haftalarda aldıkları kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Kartal, son 3 mücadelesinde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken, Karadeniz ekibi ise oynadığı son 4 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. İki takım da bu kötü gidişatlarına hafta sonu birbirleriyle oynayacakları karşılaşmada son vermek istiyor.

TEK HEDEF: ZAFER

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos da bu hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesine bir hayli önem veriyor. Tecrübeli teknik adam, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında ligin 3. sırasında yer alan bordo mavili ekibi devirmekten başka bir şey düşünmüyor.

ÖĞRENCİLERİYLE TOPLANTI YAPTI

Portekizli hoca, özellikle ligin zirvesine yakın olup, ligi en azından 3. sırada bitirmeyi hedefliyor. Bu anlamda Beşiktaş, evinde Karadeniz ekibini devirirse, ligin 3. basamağına yerleşecek. Santos da tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Santos'un sözlerinden ön plana çıkanlar ise şöyle oldu:

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

"Ligde zirvenin gerisinde kaldık. Ancak oraya en yakın olmak da tamamen bizim elimizde. Bu maçı kazanmak yeterli olacak. Kazanacağız. Sahada rakibimizden daha çok mücadele edeceğiz. Şut, koşu, pas, mücadele ve istek... Her alanda onların önünde olmalıyız. Taraftarımız önünde geri durmayacağız. Kimse başka bir şeyi aklından dahi geçirmesin. Ligin final maçına çıkıyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz yok."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.