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Spor

Fernando Santos: Hayatımda böyle bir penaltı görmedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-1 yenildikleri Antalyaspor maçının ardından ihlal nedeniyle iptal olan penaltı atışı hakkında konuştu.

16 Mart 2024 Cumartesi 23:19 - Güncelleme:
Fernando Santos: Hayatımda böyle bir penaltı görmedim
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrasında siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı.

Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok.

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