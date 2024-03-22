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Spor

Fernando Santos için zaman daralıyor! Tek umudu Türkiye Kupası

Beşiktaş'ın bu sezon takımın başına getirdiği 5. teknik direktör olan Ferando Santos'ta ona verilen şansı iyi değerlendiremedi. Koltuğu sallantıya giren Portekizli çalıştırıcının gelecek sezon takımda kalması için tek şansı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. İşte detaylar...

Türkiye22 Mart 2024 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Fernando Santos için zaman daralıyor! Tek umudu Türkiye Kupası
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Gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta Fernando Santos'un koltuğu sallantıya girdi. Son 3 maçından puan alamayan Portekizli hocaya olan güven azalmaya başladı.

Büyük umutlarla göreve gelen 69 yaşındaki hocanın oynattığı futbol henüz beklentilere karşılık veremedi.

FERNANDO SANTOS BELİRSİĞİZİ

Devre arası Al - Musrati ve Muci gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta üçüncülük şansının zora girmesi yönetimi harekete geçirdi.

Kulüp başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunun Santos'a sezon sonuna kadar şans verdiği ve Türkiye Kupası'nın kazanılamaması durumunda yolların ayrılabileceği iddia edildi.

LUCESCU'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Devre arası gündeme gelen Mircea Lucescu'nun sezon sonunda yeniden adaylar arasında yer alacağı konuşuluyor.

Fernando Santos'tan önce görüşülen isimlerden olan Rumen hoca, teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Tuttosport'a konuşan Lucescu, "Yeni sezonda takım çalıştıracağım. 50 yıl sonra ilk kez dinlendim. Ne yazık ki Ukrayna'da yaşananlardan dolayı durup haziran ayını beklemeye karar verdim. Bu nedenle sezon içinde beni isteyen Beşiktaş'a hayır dedim." ifadelerini kullandı.

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