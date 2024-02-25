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Spor

Fernando Santos ilkin peşinde! Deplasmanda gol arayacak

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı son 3 deplasman maçında rakip fileleri havalandıramadı. Siyah beyazlılar bugün deplasmanda oynanacak olan İstanbulspor maçında bu laneti bozmak istiyor. İşte detaylar...

Akşam25 Şubat 2024 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Fernando Santos ilkin peşinde! Deplasmanda gol arayacak
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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam saat 19.000'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak. 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 43 puan ve averajla Kara Kartal 4. sırada, İstanbulspor ise ligin son sırasında yer alıyor. Siyah-Beyazlılar'da Masuaku, Svensson, Amartey, Fernandes, Zaynutdinov, Demir Ege, Semih ve Necip sarı kart sınırında. 3 deplasman maçından 1 puan çıkartan ve gol atamayan Fernando Santos ise bu seriyi bozmak istiyor.

BJK 20 YILDIR YENİLMİYOR

Sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Boğazın Boğaları, Siyah-Beyazlılar'a karşı son galibiyetini 2003- 04 sezonunun 23. haftasında 2-1'lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig'de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı. İki takım arasındaki müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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