Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam saat 19.000'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak. 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 43 puan ve averajla Kara Kartal 4. sırada, İstanbulspor ise ligin son sırasında yer alıyor. Siyah-Beyazlılar'da Masuaku, Svensson, Amartey, Fernandes, Zaynutdinov, Demir Ege, Semih ve Necip sarı kart sınırında. 3 deplasman maçından 1 puan çıkartan ve gol atamayan Fernando Santos ise bu seriyi bozmak istiyor.

BJK 20 YILDIR YENİLMİYOR

Sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Boğazın Boğaları, Siyah-Beyazlılar'a karşı son galibiyetini 2003- 04 sezonunun 23. haftasında 2-1'lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig'de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı. İki takım arasındaki müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.