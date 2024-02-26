Trendyol Süper Lig'de dün İstanbulspor'u Semih Kılıçsoy ve Muçi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Beşiktaş, son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda kalesinde gol görmedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un, Konyaspor maçından sonra İstanbulspor karşılaşmasında da kadroya almadığı Ante Rebic'i kafasından sildiği belirtildi.

ANTE REBIC İLE YOLLAR AYRILACAK

Sezon başında Milan'dan transfer edilen Hırvat yıldız Ante Rebic, İstanbul maçı kadrosuna alınmazken, tecrübeli oyuncuyla yeni sezonda yola devam edilmeyeceği kararı verildi.

Beşiktaş, Hırvat futbolcuyla geçtiğimiz yaz 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah beyazlı kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Ante Rebic'e 280 bin Euro da imza parası verilmişti.