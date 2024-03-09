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Spor

Fernando Santos kararını verdi! Beşiktaş'ta ilk 11 değişiyor

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçına ilk 11'de 4 değişiklik yaparak sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Sabah9 Mart 2024 Cumartesi 15:46 - Güncelleme:
Fernando Santos kararını verdi! Beşiktaş'ta ilk 11 değişiyor
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Beşiktaş'ta gözler, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Teknik direktör Fernando Santos'un zorlu mücadelede kadroda 4 oyuncuyu değiştirmeyi planladığı öğrenildi.

SAVUNMADA SVENSSON VE WORRAL'A GÖREV

Santos kart cezalısı Omar Colley yerine Joe Worrall'a görev vermeye hazırlanırken, sağ bekte de bir değişikliğe gidecek ve derbide kötü performans gösteren Onur Bulut'un yerine Svensson'u görevlendirecek.

GEDSON GERİ DÖNÜYOR

Tecrübeli teknik adam Gedson Fernandes'i de cezasının bitmesiyle birlikte yeniden 11'e alarak Al-Musrati ile birlikte oynatacak.

CENK TOSUN KULÜBEYE

Kartal'daki bir diğer değişimin de hücum bölgesinde olması planlanıyor. Teknik ekibin Cenk Tosun'u bu maçta yedek soyundurtarak solda Milot Rashica, sağda ise Rachid Ghezzal'a şans verebileceği aktarıldı.

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