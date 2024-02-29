Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE SANTOS'UN AÇIKLAMALARI;

"Artık kış günleri geride kaldı, bahar geldi diyebilir miyiz?"

Fernando Santos: "Teknik olarak ilkbahara giriyoruz ama zor bir kış oldu, siz de biliyorsunuz. Kışın tamamen bittiğini söyleyemem ama Beşiktaş'ı hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz."

"BENİM FUTBOL ANLAYIŞIM BU"

Fernando Santos: "Birtakım şeyler değişti ve değişiyor. Daha 2 ay oldu ve yüzde yüz oyun anlayışımın yerleştiğini söyleyemem, bu normal. Beşiktaş oyunu domine etmeli, iyi hücum etmeli, iyi savunma yapmalı. Oyuncularımız mentalitemizi anlamak için çok çabalıyor, saygımızı kazandılar. Bizden önce burada hocalar vardı ama benim futbol anlayışım bu. Ekibimle beraber oyuncuların çabasından çok mutluyum."

"BERABER OYNAMAYI GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Fernando Santos: "Futbol bireysel bir oyun değil. Bizim beraber oynamayı daha da geliştirmemiz lazım. Büyük bir takım yüzde 80 beraber, yüzde 20 bireysel oynamalıdır. Bence biz biraz bunun tersindeyiz şu anda. Yüzde 60 bireysel yüzde 40 beraber oynama diyebiliriz. Bunu değiştirmeliyiz ve oyuncularım da benimle aynı düşüncede."

"GEDSON YOK DİYE EKSİK OYNAMAYACAĞIZ"

Fernando Santos: "Gedson yok diye eksik oynamayacağız derbide, 11 kişi olacağız. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine biri oynayacak ve benim istediklerimi yaparsa sıkıntı olmayacak. Bireysel olarak hiçbir oyuncuyu değerlendirmek istemiyorum çünkü diğer oyunculara saygısızlık olur. Bireysel olarak takım içindeki toplantılarda dahi oyuncularla konuşmuyorum. Eğer konuşacaksam özel olarak konuşuyorum. Benim görevim güçlü bir takım yaratmak."

"TAYYİP TALHA DAHA İYİYE GİDİYOR"

Fernando Santos: "Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak bir sorunu vardı, kadroda olmamasının özel bir sebebi yok. Fiziksel olarak gelişiyor ve zaten onu kadroya da aldım daha önce."

"BENİM İSTEDİĞİM SEVİYEDE DEĞİLİZ"

Fernando Santos: "Değişen, iyiye giden şeyler var ama henüz tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Hücumda topu döndüremiyoruz, ağır hareket ediyoruz. Daha hedef odaklı ve organize oynamalıyız. Bazen geriye çok dönüyoruz. Bunları düzeltmeye başladık ama benim istediğim seviyede değiliz. Ceza sahasına fazla giremiyoruz. Biraz kontraatak oynama ve hızlı çıkma alışkanlığı olduğunu görüyorum, bunları konuşuyorum oyuncularımla. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bazen bir stoper, forvet rakip sahaya kadar kovalayabiliyor. Benim futbol anlayışımda bu yok, ben alan savunması istiyorum."

"BEŞİKTAŞ'IN KODUNDA VAR"

Fernando Santos: "Tüm bunlar ne kadar geçerli olsa da kazanma alışkanlığı çok önemli. Yemeden atmayı daha iyi başarıyoruz. Daha iyi futbolu isteyen insanları anlıyorum çünkü Beşiktaş'ın kodunda bu var, öyle oynamalıyız ve öyle de oynayacağız zaten. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var."

"İLK 11'İMİZ DEĞİŞEBİLİR"

Fernando Santos: "İdmanlarda uzun süre tam takım olamamıştık, idmanlar çok önemlidir ve biz daha yeni bir araya geldik. Biz sezon ortasında geldik ve direkt maç oynamaya başladık. Bazı oyuncuların sonradan takıma katılması adaptasyon sürecini erteledi doğal olarak. Beşiktaş'ta her oyuncu ilk 11 oyuncusu, ilk 11'imiz değişebilir."

"KENDİ KALEMİZE GOL ATMAYACAĞIZ"

Fernando Santos: "Hücumda istediklerimin yüzde 50'sini sahaya yansıtıyoruz. Fazla bireyseliz ve oyuncular topla çok fazla mesafe kat etmek istiyor, yoruluyor. 10 oyuncumuzun da sürekli aralara girmesi, opsiyon göstermesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman da topu döndüremiyoruz. Top bizdeyken durağan oynuyoruz, sırtımız kaleye dönük topu kontrol ediyoruz. Oyuncularımıza 'kendi kalemize gol atmayacağız' diyorum. Bu bir alışkanlık bence. Bireysele çok gittiğimiz zaman bir bakıyorsunuz takım boyun uzamış."

"BEŞİKTAŞ KONTRA ATAK OYNAMAZ"

Fernando Santos: "Beşiktaş, kontra atak oynamaz. Asla bahane üretmeyi sevmem ama yaklaşık 10 gündür tüm takımla birlikte çalışıyoruz. Bahsettiğim şeyleri başarabilmemiz için birlikte olmalıyız. Oyuncularımız bazen gergin olabiliyor. İstediğimi sahaya yansıtmak benim için en iyisi. Defansta müthiş değiliz ama iyiyiz. Yüzde 70'teyiz orada da. Sabır lazım. Küçük araba kullanmak farklıdır, büyük araba kullanmak farklıdır. Artık daha geniş alanda yani daha büyük bir araba kullanacağız."

"POSTACI GİBİ OYNUYORUZ"

Fernando Santos: "Anlayışı değiştirmemiz lazım, oyuncu değil top koşmalı. Postacı gibi oynuyoruz, topu basit bir şekilde aktarmamız gerekiyor ama burada bazen sıkıntı yaşıyoruz. Sahadaki her oyuncunun oyuna katkıda bulunması gerekiyor. Portekiz Milli Takımı'nda dünyanın en iyi oyuncuları oynuyor, bunun için biraz sabır gerekiyor. 3-5 yıl değil tabii ki, aylar içinde daha iyi hale geleceğiz. Bazen savunmamız çok iyi şekilde öne çıkıyor ancak bazen de geri kaçıyoruz. Bunu değiştirmemiz lazım."

"ABOUBAKAR KÖTÜ DURUMDA OLSA KADRODA OLMAZDI"

Fernando Santos: "Aboubakar kötü durumda olsaydı kadroda olmazdı. Takımda yer alan hiçbir oyuncunun kendini takıma ait hissetmeme durumu olamaz."

"İSTANBUL HARİKA"

Fernando Santos: "Şu ana kadar Türkiye'de harika vakit geçirdim. İstanbul harika. Önceden de gelmiştim zaten. İstanbul'un tek sıkıntısı trafik, bazen gerçekten canımı sıkıyor ama alışacağız. Evim Kadıköy tarafında, her gün boğaz manzarasını görmek çok güzel. Eşim zaman zaman buraya geliyor, o da çok seviyor İstanbul'u. Çocuklarım da aynı şekilde. Taraftarlarımız harika gerçekten ama bazı oyuncularımıza bazen tepki olabiliyor. Onları da anlayabiliyorum tabii ki ama takımdaki herkes bu kulüp için mücadele ediyor."

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Fernando Santos: "Taraftarın ne istediğini biliyorum, sürekli kazanmak istiyorlar ve Beşiktaş her zaman şampiyon olmaya oynar. Ben de bir taraftarım, benim de tuttuğum bir takım vardı. Bu seneki hedefimiz kısa vadeli, maçlarımızı kazanmak. Önümüzdeki sezon için hedefimiz tartışmasız şekilde şampiyonluk. Ben Avrupa'da başarılı bir takım istiyorum. Şimdiden önümüzdeki yılın planlamasına başladık. Biraz zor olacak, yabancı sınırı düşecek ve çok fazla Türk oyuncu ihtiyacımız olacak. Beraber yapmamız gerekiyor bunu. Geldiğimde biraz hızlı davranmalıydık ama şu an önümüzde bir yol var. Bu tek taraflı bir iş değil, kararı benim verdiğim yerler de var yönetimin verdiği yerler de var. Hedefimiz tabii ki sürekli şampiyonluklar yaşamak. Temelini sağlam yapmadığınız bir ev kolay yıkılır. Güçlü olduğumuzu biliyorum, hep birlikte işbirliği içinde şampiyonluklar yaşayacak takımı oluşturmak için çabalıyoruz."

"TÜRKİYE SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Fernando Santos: "Türkiye Milli Takımı'nı iyi tanıyorum, Dünya Kupası'nda play-off oynamıştık ve bize çok zorluk çıkarmıştı. Biz Portekiz olarak 2016'yı ve Uluslar Ligi'ni kazanmıştık ama Türkiye bize ciddi sıkıntı yaratmıştı. EURO 2024'te 6-7 favori takım var, bu takımların dışında sürpriz yapması en muhtemel takım bence Türkiye. Çok iyi bir hocası var."

"TAYYİP'İ NEREDE OYNATACAĞIM ŞU AN?"

Fernando Santos: "2002 yılında bence Türk Milli Takımı ile Portekiz arasında çok fark yoktu. Portekiz o yıllardan beri altyapı anlamında inanılmaz bir yatırım yaptı. Benim Türkiye'de anlamadığım bir şey var; Portekiz'de U17, 18, 19, 20, 21 gibi ligler var. Türkiye'de sadece U19 var. Tayyip'i sordunuz, şu an fiziksel olarak hazır değil ve oynamıyor. Ancak hazır olması için oynaması gerekiyor. Ben Tayyip'i nerede oynatacağım şu an? U23 olsa orada oynatabilirim. Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var ama bir aşamaya geldikten sonra oynayamıyor çünkü geliştikten sonra oynatabileceğiniz bir alan olmuyor. Altyapı konusunda bu tarz şeyler ilgilenen kurum kimse oyuncuların oynayabileceği başka alanlar açmalı. Biz bunu Portekiz'de yaptık ve çok işe yaradı. Türkiye bu kadar yoğun nüfusuyla bunu çok daha iyi yapabilmeli."

"CENK VE SALİH İÇİN RAPORUMU HAZIRLIYORUM"

Fernando Santos: "Cenk ve Salih'in sözleşmeleri konusunda raporumu hazırlıyorum, yönetime sunacağım. Salih'in sakatlığı hakkında sağlık ekibimizden haber bekliyoruz."

"G.SARAY'A ÖZEL PLAN YAPMAYACAĞIZ"

Fernando Santos: "Küçük takımlar Galatasaray'a karşı savunma yapıp kontratak oynuyorlar. Biz Beşiktaş'ız, Galatasaray maçına özel plan yapmayacağız. Tabii ki rakibimize çalışıyoruz ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız."