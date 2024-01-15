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Spor

Fernando Santos: Onlar sizi ibretle izlesin

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos Fatih Karagümrük maçı öncesi yaptığı konuşma ile ligde diğer takımlardan hiçbir eksikleri olmadığını ve sahada en iyisini yapabileceklerini söyledi.

15 Ocak 2024 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Fernando Santos: Onlar sizi ibretle izlesin
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, siyah beyazlıların başında çıktığı ilk maçtan zaferle ayrıldı.

Portekizli teknik adamın yönetiminde Beşiktaş, önceki akşam Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla devirmeyi başardı.

"ONLAR SİZİ İBRETLE İZLESİN"

Portekizli hocanın maç öncesi kamp konuşmasında oyuncularını bu sözlerle hazırladığı öğrenildi:

"Lige baktım. Bizden üstteki takımların maçlarını izledim. Sizin hiçbirinden geri kalır yanınız yok. Önemli olan bunu sahaya taşımak. Artık bunu yapın. Siz onları değil, onlar sizi ibretle izlesinler. Evimizde özellikle her takıma karşı ve her yönümüz ile üstün olmalıyız. Bunun için savaşıp yüreğimizi sahaya koyacağız. Oynayan oynamayan kim varsa benim gözümde aynı. Ancak kazandıkça bu anlam kazanır. Artık birlikte yol yürüyeceğiz. Tek tek kazana kazana... Ben değil, sizler gelir önce. Sahada her şeyinizi ortaya koyun yeter. Bu ekibe güven lazım. Kazanma alışkanlığı lazım. Bunu sayenizde birlikte başaracağız."

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