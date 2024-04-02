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Spor

Fernando Santos, Samet Aybaba'ya dert yandı! ''Bu kadroda ekip ruhunu yakalayamıyoruz''

Fernando Santos ile de kötü gidişatı durduramayan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Portekizli çalıştırıcı, futbol koordinatörü Samet Aybaba ile takımın durumu hakkında toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Sabah2 Nisan 2024 Salı 09:26 - Güncelleme:
Fernando Santos, Samet Aybaba'ya dert yandı! ''Bu kadroda ekip ruhunu yakalayamıyoruz''
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Bu sezon şampiyonluk yarışına çok erken havlu atarak tarihinin en kötü dönemini geçiren Beşiktaş'ta yaşanan hoca değişimlerine rağmen başarının bir türlü gelmemesi, camiada hayal kırıklığı yaratıyor.

Milli ara öncesi oynadığı son 3 maçta sıfır çeken siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, takımın son durumuna dair futbol koordinatörü Samet Aybaba ile değerlendirme toplantısı yaptı.

"GİDECEK ÇOK İSİM VAR"

Ligin kalan bölümü için üçüncülük mücadelesi veren Portekizli hoca, takımda motivasyonu sağlamakta zorlandığını söyledi. Eleştirileri üzerine aldığını ancak kendisi dışında da bazı durumların yaşandığını belirten Santos, en önemli problemin 'Ekip ruhu' olduğunu vurguladı.

Mevcut kadroda çok fazla oyuncunun haziran itibarıyla ayrılacağını vurgulayan 69 yaşındaki çalıştırıcının, "Çok fazla gidecek isim var, tam olarak akılları burada değil. Bu durum da takımın performansında olumsuzluk yaratıyor. Bu kadroda ekip ruhunu yakalayamıyoruz. Sürekli benim savunma futbolu oynatmam eleştiriliyor. Ancak futbolcuların fiziksel durumu, baskılı oynamaya müsait değil. Bu nedenle önde çok baskı yapamıyoruz. Bu yüzden savunma oynatıyorum gibi gözüküyor. Asla böyle değil." diyerek Aybaba'ya dert yandığı öğrenildi.

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