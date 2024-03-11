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Spor

Fernando Santos: Sorumluluk bende

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

11 Mart 2024 Pazartesi 23:18 - Güncelleme:
Fernando Santos: Sorumluluk bende
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Fernando Santos mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende. Kötü bir maç oynadık. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Öncelikle olan sorumlu her zaman hocadır dediğim gibi. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız.

Beşiktaş kimliğini gösteremedik bugün. Her zaman söylediğim bir şey var, rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Bugün bunu yapmadık. Yeterince agresif değildik. Ama bu durumu değiştirecek olanlar da bizleriz. Beşiktaş'ın oynadığı oyun bu şekilde olmamalı. O gerçek kimliği göstermeliyiz. Konuşacağız, durumu düzelteceğiz. Düzeltmemiz gerekenler de bizleriz.

"BASKI HİSSETMİYORUM"

Takımın son haftalardaki kötü performansı ve bir tasarrufu olup olmayacağı ile ilgili soruya da cevap veren Santos, "Baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme baskısı. Bunun dışında bir baskı hissetmiyorum. İyi yapmadığımız şeyleri değiştirmek yapabileceğimiz en iyi şey olacak. Bu konuda da sorumluluğu ben alıyorum" diye konuştu.

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