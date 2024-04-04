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Spor

Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Başakşehir beraberliği ardından açıklamalarda bulundu. Uzatma dakikalarında topu rakip sahada tutamadıklarına değinen Portekizli teknik adam, 'Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.' sözlerini sarf etti.

4 Nisan 2024 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un sözleri...

"MAÇI BİTİREBİLİRDİK"

"Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık."

"Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum."

"DAHA AKTİF OLMALIYDIK"

"Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik."

"Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim planımız böyle değildi. Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız, topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklıydı fakat olmadı, bunu başaramadık."

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