Fernando Santos takımı uyardı!

Beşiktaş'ın Portekizli teknik adamı Fernando Santos, Süper Lig'e verilen arada oynadıkları hazırlık maçlarında ortaya konan futboldan dolayı memnun kalmadı.

Son olarak Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılarda Portekizli hoca, takıma uyarılarda bulundu. Santos, "Atağa yeterince hızlı çıkamıyoruz. Top kayıpları üst seviyede. Takım savunmasından uzaktayız. Mücadele ve saha içindeki yardımlaşma yetersiz. Kompakt olmalıyız. Topun olduğu bölgede çoğalıp, topsuz alanı da unutmamak gerekiyor" şekilde bir dizi uyarı ve telkinlerde bulundu.

ENDİŞESİ BULUNMUYOR

Ligde peş peşe alınan 3 mağlubiyetten dolayı eleştirilerin hedefi olan Fernando Santos, kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak yaptığı son açıklamada takımı toparlayacaklarını ve taraftarın beklentisini karşılayacak sonuçlar alacağını söylemişti. Santos, kulüpteki koltuğuyla alakalı olarak de bir endişesinin bulunmadığını ifade etmişti.