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Spor

Fernando Santos: Takımın sorumlusu benim

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, takımın başında çıkacağı ilk maç olan Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde konuştu.

13 Ocak 2024 Cumartesi 18:38 - Güncelleme:
Fernando Santos: Takımın sorumlusu benim
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine şehitlerimiz için baş sağlığı dileyerek başlayan Santos, "Öncelikle dünkü yaşanan olaylar yüzünden üzgünüm. Şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum. Umarım Türk halkı bir daha böyle acılar yaşamaz." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR HER ZAMAN TEKNİK DİREKTÖRDÜR"

14 yıl sonra bir kulüp takımı çalıştırması üzerine gelen soruyu değerlendiren Santos, "14 yıl oldu ama bir teknik direktör her zaman teknik direktördür. Tabii ki Milli Takım'da daha az maç oynarsınız. Ama bu benzer ve aynı bir durum." ifadelerini kullandı.

"SORUMLU BENİM!"

Taraftara çağrıda bulunan Santos, "Geçen haftaki maçta takımımız iyi oynadı. Bir değişiklik var. Ege çok yorulmuştu. O yüzden orta sahayı daha dinamik tutmayı düşündüm. Takımla 3-4 gün antrenman yaptım. Çok fazla bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Bu yüzden kazanan takımı değiştirmedim. Geldiğimden beri aldığım izlenim çok iyi. Oyuncuların idmanlardaki performansları çok iyi. Takımdan pozitif sinyaller alıyorum. Çok iyi bir taraftar grubumuz var ama içeride oynadığımız son 3 maçı kaybettik. Taraftardan beklediğim takıma destek olmaları her zaman. Buradaki oyuncuların hepsi ellerinden geleni yapacaklar. Bir sorun olduğunda taraftarlarımız destek olsun. Bir sorun olduğunda, taraftar beni eleştirsin. Sorumlu benim. Futbolculara tam destek olsun. Birlikte işleri en iyi şekilde yoluna sokacağız." sözlerini sarf etti.

Son olarak Fatih Karagümrük'ün durumu hakkında konuşan Santos, "Rakibimiz çok kaliteli, organize bir takım. Oyuncularla konuştuk, analiz yaptık. Oyun mentalitelerini gösterdik. Kazanmak için savaşmak zorundayız. Oyunculara bunu anlattık. Böyle olacağından da eminim" dedi.

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