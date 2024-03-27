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Spor

Fernando Santos'tan Gedson Fernandes'e özel görev

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gedson Fernandes'e ligin geri kalanında daha fazla hücuma çıkma emri verdi.

Fanatik27 Mart 2024 Çarşamba 09:18 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan Gedson Fernandes'e özel görev
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, ligin en fazla ikili mücadele kazanan orta sahası olan Gedson Fernandes'in bunu ofansa yansıtamadığını belirledi.

Portekizli teknik direktörü, vatandaşını gole yönelik kullanmayı planlıyor.

Santos; ikili mücadeleyle maç başına 10.6 top kazanan ve bu değerle Süper Lig lideri olan Gedson'dan, kazandığı toplarla daha fazla hücum aksiyonu üretmesini bekliyor.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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