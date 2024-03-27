Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, ligin en fazla ikili mücadele kazanan orta sahası olan Gedson Fernandes'in bunu ofansa yansıtamadığını belirledi.

Portekizli teknik direktörü, vatandaşını gole yönelik kullanmayı planlıyor.

Santos; ikili mücadeleyle maç başına 10.6 top kazanan ve bu değerle Süper Lig lideri olan Gedson'dan, kazandığı toplarla daha fazla hücum aksiyonu üretmesini bekliyor.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.