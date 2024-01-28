Fernando Santos'tan hakeme eleştiri!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Fernando Santos, açıklamalarda bulundu.

Maçlara kötü başlamamaları gerektiğine dikkat çeken Fernando Santos, "Rakamlarda üstündük ama maça çok kötü başladık. Gerçekten çok kötü başladık. İlk 10-15 dakika gerçekten çok kötü oynadık. Sonrasında bir şekilde maça ortak olduk. İlk yarı özelinde konuşuyorum. Her ne kadar istediğimiz gibi olmasa da... Ama öyle bir gol yedik ki rakibe golü biz verdik. 'Alın, atın' dedik neredeyse. Ama ikinci yarı gerçekten istediklerimizi yansıttık sahaya. Rakibimize izin vermedik ve bir şekilde pozisyonlar bulduk. Yine tabii değerlendiremedik bu pozisyonları ama oyuncularımın da şunu anlaması lazım ki ilk dakikadan son dakikaya kadar biz maçta aynı şekilde, aynı seviyede olmalıyız. Bu şekilde kötü başlayamayız maçlara. Bu gerçekten bizim en kötü sorunumuz oldu. Dediğim gibi ikinci yarı daha iyiydik. Tabiri caizse kendi kalemize attığımız golü çıkarmak için çok uğraştık ama bir şekilde yine sonuçlandıramadık. İyi şanslar bulsak da... Rakibimize yine top oynatmadık" dedi.

Hakem kararlarına yönelik tepkisini dile getiren Fernando Santos, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bununla ilgili hiç konuşmadım ama biraz da konuşmam gerekiyor hakemlerle ilgili. Geçen hafta Milot'un Adana Demir maçındaki pozisyonu net penaltıydı. Hakem vermedi. Bu maçta Salih, topu göğsüyle kontrol ediyor rakip ona çarpıyor. Burada net bir penaltı var. VAR'dan dönüyor bu penaltı. Burada daha dikkatli olmaları lazım. İki hafta art arda hakkımızın yendiğini söyleyebilirim. Bu doğru bir durum değil.

Buldukları şansları daha iyi değerlendirmeleri gerektiğine de değinen deneyimli teknik adam, "Tabii ki Sivasspor'un da hakkını yemeyelim. Golü buldular. Bir anlamda çok iyi savunma yaptılar. Sürekli savunma yaptılar, çok geride karşıladılar. Savunma yaparak maçı kazandılar. Bizim hatalarımızı, bizim onlara verdiğimiz şansları değerlendirdi. Biz iyi olmak zorundayız, biz kendimize odaklanmak zorundayız. Bence ikinci yarı oyun kontrolü tamamen bizdeydi. İlk yarı da 15 dakikadan sonra iyiye gitmişti ama daha iyi olmak zorundayız. Gol yememek zorundayız ve bulduğumuz şansları daha iyi değerlendirmemiz, gole çevirmemiz gerekiyor. Beraber çalışacağız, uğraşacağız bunun üzerine. Yapmak zorundayız" dedi.

Transfer konusundaki görüşleri de sorulan Fernando Santos, "Ben, bu konuyla ilgili yönetime ve Samet Hocamıza güveniyorum. İlla tabii ki bir şeyler olacaktır. Bu konu hakkında şu an konuşmama da gerek yok. Önümüzde bir hafta var. Trabzonspor maçına iyi hazırlanmak zorundayız. Tabii ki taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var, onları da bekliyoruz. O maç çok önemli olacak. İlk düdükten son düdüğe kadar biz Beşiktaş olarak hep oyunda kalmalıyız. Oyuna odaklı olmalıyız. Bu şekilde kötü başlamamalıyız. Bunun üzerine çalışacağız. Bu haftayı iyi değerlendirip o maça çok iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.