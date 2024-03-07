Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçını çevrildi. G.Saray mağlubiyetinin ardından morallerin bozulduğu siyah-beyazlılar, Antep'i deplasmanda yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Fernando Santos'un, zorlu mücadele öncesinde kadroda önemli değişikliklere imza atması bekleniyor. Portekizli hocanın Gedson ve Salih Uçan'ın yerine derbide orta sahada görev verdiği 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'i yedek kulübesine çekecek.

Santos, sarı kart cezası biten Gedson Fernandes'i ise ilk 11'de sahaya sürecek. Bu arada sakatlığı bulunan ancak tedavi sürecinde sona gelinen Salih Uçan'ın da Gaziantep maçında forma giyebileceği belirtildi.

AMARTEY BU SEZON NE YAPTI?

Gana'lı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmada görev aldı. 29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 973 dakika süre buldu.

Tecrübeli oyuncu stoper pozisyonunun yanı sıra Fernanda Santos'un gelişiyle birlkte 6 numara pozisyonunda da görev almaya başladı.