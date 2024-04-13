Fernando Santos'tan maç sonu 'istifa' açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ...



"TAKIM GERİ ÇEKİLDİ"

"Şu anda durum zor. Son 3 maçı düşünürsek, son 3 maçta kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama olmadı. İlk yarı, çok iyi başladık. Şanslar yakaladık, golü de bulduk. 2-3 de yapabilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık ama sonra geri çekilmeye başladı takımımız."

"ALEX'İ ALDIK AMA GOL YEDİK"

"Bu geri çekilmeyi engellemek için Alex'i oyuna aldım ama tam o zamanlarda gol yedik. Oyuncularım istediler, denediler. Herkes kazanmak istiyordu. Söyleyecek bir şey yok. Herkes çok üzgün."

"2-3 YAPABİLİRDİK, OLMADI"

"İlk yarıda gayet net pozisyonlar bulduk, 2-3 yapabilirdik ama olmadı. Hücum aksiyonu anlamında üretkendik sonra bu üretkenlik düştü. İkinci yarıda aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini söyledim ama geri çekildik."

"FUTBOLDA BUNLAR VAR"

"Rakibimiz de hiç olmayan pozisyondan gol buldu. Oyuncularım çok uğraştı ama olmadı. Bazen futbolda bunlar oluyor, diyecek bir şey olmuyor."

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Basın toplantısında Fernando Santos'a "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye soruldu. Santos, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. İstifa düşüncem yok. Türkçe bilmediğim için tezahüratların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ancak sonuçlar böyle gidince bunlar doğal." dedi.

"Aslında ilk yarıda iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Planlarımızı gerçekleştirdik. Golü de bulduk. 2-3 olabilirdi ilk yarıda ama olmadı. Bazı final paslarında bazı doğru kararlar alamadık. İlk yarı özelinde iyi oynadığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıya da iyi başladık. İkinci golü bulmamız gerektiğini biliyorduk, fırsatlarımız oldu, değerlendiremedik. Belirli bir süreden sonra kapasitemizi yitirdik diyebilirim. Bunun sonucunda da golü yedik. Golden sonra reaksiyonumuz düşüktü. Yine bir beraberlik. Hepimiz mutsuzuz. Futbolda böyle olabiliyor."

"Alex 65'te oyuna girdi. Tam o zamanlarda oyundan düştük bence. Biraz geri çekildiğimizi görünce Alex'i oyuna soktum. Onun hücum kalitesinden yararlanmak ve takımı daha çok öne itmesi için oyuna soktum. 5-6 dakika içinde golü yedik Alex girdikten sonra. 1-1'den sonra oyuncular çok denedi, çok uğraştı. Denedik, oyuncularım denedi ama olmadı. Yeterli şansları yaratamadık 1-1'den sonra"

"Oyuncular özelinde konuşmak istiyorum, oyuncular her şeylerini verdiler ama bazen olmuyor."

"Geçen hafta net açıklamıştım proje anlamında gelme nedenimi. Yaptığım işe güveniyorum. Neler yaptığımı biliyorum. O yüzden herhangi bir istifa düşüncem yok. Ben buraya çalışmaya geldim, işimi yaptığımı düşünüyorum"

"Türkiye Kupası'nı kazanacağız. Kupa, ligden farklı bir kulvar. Kazanacağımıza yüzde yüz inanıyorum."