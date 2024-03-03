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Spor

Fernando Santos'tan maç sonu hakeme tepki! ''Üçüncü kez penaltımız verilmedi''

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçının ardından hakemlere tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, açıklamalarında, 'Cenk Tosun'un pozisyonu kesinlikle penaltı. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama hakkımızı da yedirmem! Net penaltı, bahane üretmeyi sevmem.' sözlerini sarf etti

3 Mart 2024 Pazar 21:32 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan maç sonu hakeme tepki! ''Üçüncü kez penaltımız verilmedi''
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Bu mücadele ardından siyah-beyazlılarda Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Maça 1-0 geride başladık. Erken gol yedikten sonra işler kolay olmuyor. Takımın reaksiyonundan mutluyum. Fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık. İkinci yarıda da iyiydik. İkinci yarı en az 2-3 pozisyon var ama olmadı. Taraftar mutlu değil, ben mutlu değilim. Soyunma odasında oyuncularımız mutsuz. Çok fazla denedik ama gol olmadı.

Üçüncü kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Adana Demirspor maçı, Sivasspor maçı ve Galatasaray maçı! Üç kez penaltımız verilmedi. Omar Colley'in kırmızı çok şüpheli. VAR net olan penaltıya çağırmadı ama sarı olan pozisyona çağırdı. Hakemler daha dikkatli olmalı.

Cenk Tosun'un pozisyonu kesinlikle penaltı. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama hakkımızı da yedirmem! Net penaltı, bahane üretmeyi sevmem. Omar Colley'in pozisyonu sarı kart.

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