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Spor

Fernando Santos'tan onay çıktı! Beşiktaş stoperini İspanya'da buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper için yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Valencia'da forma giyen Gabriel Paulista için devreye girdiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

30 Ocak 2024 Salı 14:32 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan onay çıktı! Beşiktaş stoperini İspanya'da buldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine Gabriel Paulista geldi.

HEDEF GABRIEL PAULISTA

İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Valencia'nın 33 yaşındaki Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista için devreye girdi.

Valencia'da kadroda düşünülmeyen Gabriel Paulista'nın transferine teknik direktör Fernando Santos'un onay verdiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Portekizli teknik adamın Paulista'yı çok beğendiği ve Beşiktaşlı yetkililerin oyuncuyu takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İspanya Ligi takımlarından Valencia'nın 2017 Ağustos ayında Arsenal'den 11 milyon euroya transfer ettiği Gabriel Paulista, 220 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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