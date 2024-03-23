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Spor

Fernando Santos'tan özel telefon! Semih Kılıçsoy'a tam destek

Ani bir kararla A Milli Takım kadrosundan Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy'a bir destekte Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'tan geldi. Portekizli çalıştırıcı genç oyuncusunu arayarak yaşananlar karşısın teselli etti. İşte detaylar...

Fanatik23 Mart 2024 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan özel telefon! Semih Kılıçsoy'a tam destek
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Beşiktaş formasıyla bu sezon yaptığı önemli çıkışla dikkat çeken Semih Kılıçsoy'a, A Milli Takım kapıları açılmıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, genç futbolcuyu, Avusturya ve Macaristan'la oynayacakları hazırlık karşılaşmasının kadrosuna dahil etmişti.

Ancak önceki günkü maç yolculuğu öncesinde şok bir olay yaşanmış ve Semih Kılıçsoy'la Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım kadrosundan çıkarılıp Ümit Milli'ye dahil edilmişti.

SANTOS'TAN SEMİH'E TELEFON

Beşiktaş Teknik direktörü Fernando Santos da bu karar sonrası oyuncusunu telefonda aradı.

Portekizli hoca, oyuncusuyla görüşüp Türkçe olarak, 'Alo Semih, ben Santos. Üzgünüm' diyerek başladığı sözlerine tercüman aracılığıyla devam etti. Portekizli hocanın, genel olarak futbolda bunların olduğunu, bunları aşmanın tek yolunun daha iyi çalışıp sahada cevap vermek olduğunu ilettiği bildirildi.

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