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Spor

Fernando Santos'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

3 Mart 2024 Pazar 18:28 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi atmosfere değinen Santos, "Müthiş bir atmosfer var. Çok iyi bir destek olacaktır taraftardan. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Bu maç için oyuncularıma motivasyon konuşması yapma ihtiyacı duymadım. Derbilerin başka bir atmosferi olur zaten. Oyuncularım da bunun farkında!" dedi.

Sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında konuşan Santos, "Salih'in sakatlığı var, birkaç gün önce öğrendik. Svensson'un ateşi vardı, oynayacak durumda değildi." ifadelerini kullandı.

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