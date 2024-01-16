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Spor

Fernando Santos'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ocak 2024 Salı 23:39 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan transfer açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un sözleri...

"İLK YARI ZAYIF OYNADIK!"

"İlk yarı için zayıf oynadığımızı söyleyebilirim. İyi şanslar yaratamadık. Bunda Eyüpspor'un da etkisi var. Çok iyi bir takım Eyüpspor. Topu hızlı oynayamadık ama devre arasında konuştuk bunu düzeltmek zorunda olduğumuzu söyledik. Kötü bir ilk yarıydı ama ikinci yarıda bunları düzelttik. Daha iyi oynadık. İkinci yarı oyunumuzla hak ettiğimiz galibiyet aldığımızı söyleyebilirim"

"BENİM OYUNUMU ANLAMALARI LAZIM"

"Toplamda çok az sayıda idman yaptık takımla. Tüm takım sadece 2 idman yaptık. Çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bu kadar kısa zamanda bunu yapmak mümkün değil. Zaman lazım. Benim oyun mentalitemi anlamaları için zaman lazım. Çalışmamız, geliştirmemiz gereken çok şey var"

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Daha önce belirttiğim gibi planlarımız var. Önemli olan şu anda deste görmek. Bu kadroyla elimizden geleni yapmak şu anda önemli olan nokta bu."

BASIN TOPLANTISI

"İlk yarıda takımımın oyunu çok kötüydü. Zayıf bir ilk yarı oynadık. Geriye ve yana oynadık. Rakibe oynama fırsatı verdik. Bunun nedenlerinden biri de Arda Turan'ın çok iyi bir takım ortaya çıkarması. Eyüpspor çok iyi bir takım. Bunda bizim de biraz payımız var. Rakibe oynama fırsatı verdik. Ama ikinci yarıda bazı şeyleri değiştirdik. İlk yarıda gol yememek de önemliydi. İlk yarıda yeterli değildik. Ama ikinci yarıda daha önde başladık. Ofansif olarak daha hızlı aksiyonlarda bulunduk. Bu sebeple hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sadece 3-4 gün antrenman yaptım takımla. Bu sürede oyuncularla bazı şeyleri konuşma fırsatı oldum ama yeterli değil. Çalışmamız gerekiyor. Çalışarak daha iyiye gitmek zorundayız."

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