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Spor

Fernando Santos'tan vatandaşı Gedson'a özel uyarı

Beşiktaş'ta sezon ilerledikçe formu düşen Gedson Fernandes'e teknik direktör Fernando Santos'tan uyarı geldi.

Fanatik15 Şubat 2024 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan vatandaşı Gedson'a özel uyarı
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Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos'tan vatandaşı Gedson Fernandes'e özel bir uyarı geldi.

Takımın en yetenekli futbolcuları arasında yer alan Gedson Fernandes, bu sezon takımdaki tüm oyuncular gibi performans düşüklüğü yaşamıştı.

Portekizli orta sahanın form grafiğini bir türlü üst seviyeye çıkaramaması sonrasında teknik direktör Fernando Santos'un, Gedson'u özel olarak uyardığı ve saha içi performansını artırmasını istediği bildirildi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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