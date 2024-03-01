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Spor

Fernando Santos'un ilk derbi sınavı! Rakip: Galatasaray

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 3 Mart Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

IHA1 Mart 2024 Cuma 12:24 - Güncelleme:
Fernando Santos'un ilk derbi sınavı! Rakip: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek. Bu müsabakayla siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Süper Lig'in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesiyle takımın başına geçen Santos, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 9 gol atan siyah-beyazlılar, ağlarında 5 gol gördü.

SON 5 RESMİ MÜSABAKADA KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Konyaspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı idaresinde ligde ve kupada oynadığı son 5 resmi müsabakada kalesine duvar örmeyi başardı.

Beşiktaş, ligin 23. haftasında 28 Ocak 2024 tarihinde Sivasspor'a deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadeleden beri gol yemiyor.

SANTOS İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Fernando Santos, siyah-beyazlıların başında lig ve kupada Tüpraş Stadyumu'nda 6 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Kartal, mağlubiyet yüzü görmedi.

Söz konusu mücadelelerde fileleri 13 kez sarsan Beşiktaş, rakiplerine ise gol izni vermedi

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