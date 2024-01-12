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Spor

Fernando Santos'un ilk rakibi Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos takımı başında ilk mücadelesine çıkacak.

AA12 Ocak 2024 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Fernando Santos'un ilk rakibi Fatih Karagümrük
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖR SANTOS TARAFTARLARLA BULUŞACAK

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, yarın ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.

Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.

İÇ SAHADA GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor deplasmanında görev yapamayan Salih Uçan, cezasını tamamladı. Tecrübeli oyuncu, Santos'un forma vermesi halinde yarınki karşılaşmada görev yapacak.

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