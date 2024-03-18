Beşiktaş'ta son 3 maçta alınan 3 mağlubiyet bardağı taşırmış durumda. Tribünler ve camiadan teknik direktör Fernando Santos'a yönelik tepki artarken, Portekizli hoca "İstifa diye bir şey düşünmüyorum. Aklımın ucundan bile geçmiyor" açıklamasında bulundu.

YÖNETİMİN SANTOS'A GÜVENİ AZALDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcıya yönetimin güveni ise azaldı. Bazı yöneticiler, Santos'la yolların ayrılmasını arzu ediyor. Gelecek sezon şampiyonluk yarışını Santos ile veremeyecekleri düşüncesinde olan belli başlı isimler desteğini çekmiş durumda.

YENİ BİR İSİM BU YIL KATKI VEREMEZ

Ancak sezon sonuna kadar yeni bir teknik direktörün de takıma kazandırabileceği bir şey olmadığı düşüncesi hakim. Dolayısıyla sezonu Fernando Santos ile tamamlayıp ardından hoca konusunda karar verilmesi planlanıyor.

HOCA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Siyah-beyazlı idareciler teknik adam konusunda henüz farklı bir girişimde bulunmasa da sezon sonuna hazırlıksız yakalanmamak için çalışma içerisine girdi. Buna göre boşta olan ve sezon sonu takımından ayrılması muhtemel elit hocalarla ilgili bir çalışma yapılıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖLGESİNDE KALDI

Bu sezon Beşiktaş'ta görev yapan 5 farklı teknik direktör olurken, bunlardan sadece ikisi 10'un üstünde maçta takımı yönetti. Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyahbeyazlılar, tecrübeli hoca ile 15 maçta 2.13 puan ortalaması yakalasa da Konferans Ligi'ndeki Lugano mağlubiyeti sonrası istifa kararıyla yollar ayrılmıştı. Takımın başında 14 resmi maça çıkan Fernando Santos ise 1.67 puan ortalaması tutturarak Güneş'in çok gerisinde kaldı.