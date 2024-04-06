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Spor

Fernando Santos'un tazminatı belli oldu!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması istenen Portekizli teknik adam Fernando Santos'un tazminatı ortaya çıktı.

6 Nisan 2024 Cumartesi 09:49 - Güncelleme:
Fernando Santos'un tazminatı belli oldu!
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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, alınan sonuçlar ve oynanan oyun sebebiyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Son oynanan Başakşehir maçı sonrası gelecek sezonu işaret eden Fernando Santos için ayrılık sesleri yükselmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Fernando Santos'un tazminatı da belli oldu.

Buna göre Siyah-Beyazlılar 500 bin euro karşılığında Portekizli teknik adamın 2025'e kadar devam eden sözleşmesini feshedebilecek.

Beşiktaş'ın başında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 15 maça çıkan Fernando Santos 7 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

Deneyimli teknik adam maç başına 1.6 puan ortalaması yakaladı.

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