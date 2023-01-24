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Spor

Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu

Portekiz Milli Futbol Takımı ile yollarını ayıran teknik direktör Fernando Santos, Polonya Milli Futbol Takımı ile anlaştı.

AA24 Ocak 2023 Salı 17:08 - Güncelleme:
Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu
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Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 8 yıl çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, Polonya'nın yeni teknik direktörü oldu.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Santos, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrılmıştı.

Portekiz'e tarihinde ilk Avrupa (2016) ve UEFA Uluslar Ligi (2019) şampiyonluklarını kazandıran Santos, milli takımın başında bu zamana kadar çıktığı 109 maçta 67 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.

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