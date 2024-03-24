İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2024 Pazar / 15 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernando Torres: Alonso, dünyanın en iyi antrenörlerinden biri
Spor

Fernando Torres: Alonso, dünyanın en iyi antrenörlerinden biri

İspanya futbolunun efsane golcülerinden Fernando Torres, eski takım arkadaşı Xabi Alonso'nun dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu söyledi.

24 Mart 2024 Pazar 18:13 - Güncelleme:
Fernando Torres: Alonso, dünyanın en iyi antrenörlerinden biri
ABONE OL

Efsane oyuncu Fernando Torres, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso ile ilgili açıklama yaptı.

Fernando Torres yaptığı açıklamada, "Alonso bence çok iyi gidiyor. Zaten hariya bir oyuncuydu, şimdi de harika bir teknik direktör. Onunla çok iyi arkadaşız. Umarım onun için her şey harika olur." dedi.

"PARLAK BİR GELECEĞİ VAR"

Önünde parlak bir geleceğin olduğunu söyleyen Torres, "Şimdi dünyanın en iyi antrenörlerinden biri haline geldi. Takımı harika bir sezon geçiriyor. Henüz maç kaybetmediler. Önünde çok parlak bir gelecek var." ifadelerini kullandı.

"LİVERPOOL İÇİN ERKEN"

Liverpool'un teknik direktörü olmak istiyor musunuz? sorusunu cevaplayan İspanyol oyuncu, "Yeni başlıyorum, teknik direktör olmanın ne kadar farklı olduğunu öğreniyorum. Bakalım başarabilecek miyim! Liverpool'u çalıştırmak kolay bir iş değil, aceleye de gerek yok." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.