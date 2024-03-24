Fernando Torres: Alonso, dünyanın en iyi antrenörlerinden biri

Efsane oyuncu Fernando Torres, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso ile ilgili açıklama yaptı.

Fernando Torres yaptığı açıklamada, "Alonso bence çok iyi gidiyor. Zaten hariya bir oyuncuydu, şimdi de harika bir teknik direktör. Onunla çok iyi arkadaşız. Umarım onun için her şey harika olur." dedi.

"PARLAK BİR GELECEĞİ VAR"

Önünde parlak bir geleceğin olduğunu söyleyen Torres, "Şimdi dünyanın en iyi antrenörlerinden biri haline geldi. Takımı harika bir sezon geçiriyor. Henüz maç kaybetmediler. Önünde çok parlak bir gelecek var." ifadelerini kullandı.

"LİVERPOOL İÇİN ERKEN"

Liverpool'un teknik direktörü olmak istiyor musunuz? sorusunu cevaplayan İspanyol oyuncu, "Yeni başlıyorum, teknik direktör olmanın ne kadar farklı olduğunu öğreniyorum. Bakalım başarabilecek miyim! Liverpool'u çalıştırmak kolay bir iş değil, aceleye de gerek yok." sözlerini sarf etti.