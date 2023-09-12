İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,902
  • EURO
    28,9201
  • ALTIN
    1653.98
  • BIST100
    8159.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fernando'dan ayrılık açıklaması

Sevilla forması giyen Fernando Reges, bu sezonun İspanyol ekibindeki son yılı olabileceğini söyledi.

12 Eylül 2023 Salı 21:23 - Güncelleme:
Fernando'dan ayrılık açıklaması
ABONE OL

Sevilla forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Reges, Marca'ya açıklamalarda bulundu.

Fernando, bu sezonun Sevilla'daki son yılı olabileceğini söyledi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Sanırım bu sezon son olacak. Size yalan söylemeyeceğim. 36 yaşındayım ve öyle düşünüyorum. Bunu yüzde yüz söyleyemem ama yüzde 99 söyleyebilirim" diye konuştu.

36 yaşındaki futbolcu, ayrıca, "Umarım çok iyi bir sezon daha geçiririm ve insanlar beni özler. Çok güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Belki kariyerime Brezilya ya da Portekiz'de devam ederim. Sevilla'da bulunduğum sürede burayı düşünmeliyim ki çok güzel bir sezon geçirebilelim" dedi.

36 yaşındaki futbolcunun Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İspanyol ekibine 2019 yılında Galatasaray'dan transfer olan Fernando, Sevilla'da çıktığı 156 maçta 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.