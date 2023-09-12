Fernando'dan ayrılık açıklaması

Sevilla forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Reges, Marca'ya açıklamalarda bulundu.

Fernando, bu sezonun Sevilla'daki son yılı olabileceğini söyledi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Sanırım bu sezon son olacak. Size yalan söylemeyeceğim. 36 yaşındayım ve öyle düşünüyorum. Bunu yüzde yüz söyleyemem ama yüzde 99 söyleyebilirim" diye konuştu.

36 yaşındaki futbolcu, ayrıca, "Umarım çok iyi bir sezon daha geçiririm ve insanlar beni özler. Çok güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Belki kariyerime Brezilya ya da Portekiz'de devam ederim. Sevilla'da bulunduğum sürede burayı düşünmeliyim ki çok güzel bir sezon geçirebilelim" dedi.

36 yaşındaki futbolcunun Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İspanyol ekibine 2019 yılında Galatasaray'dan transfer olan Fernando, Sevilla'da çıktığı 156 maçta 7 gol attı ve 10 asist yaptı.