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FETÖ'nün futbol yapılanması davası: Emre Belözoğlu hakkında soruşturma sürüyor

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı.

  • DHA
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ESKİ milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında yer aldığı 6 sanıklı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça gönderilen cevap yazısında, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi. 
 
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık Zafer Biryol getirildi. Tutuksuz sanık Ömer Çatkıç da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, önceki celse sanık ifadeleri üzerine bazı futbolcular hakkında FETÖ soruşturması yürütülüp yürütülmediğine ilişkin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 7 Ocak 2019 tarihli yazı gönderildiğini tutanağa geçti. Söz konusu yazıda, sanık Bekir İrtegün'ün ismini verdiği kişilerden, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul'da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Ayrıca sanık Ömer Çatkıç'ın ismini verdiği öğretmen olan Uğur Kepir hakkında ise Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü, futbolcu Erkan Özbey hakkında ise halen İstanbul'da bir FETÖ soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Yazıda, futbolcular Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. 
 
"İSMİ VERİLEN BAZI ŞAHISLAR HAKKINDA BİR SORUŞTURMA YOK"
 
Yine sanıklar tarafından isimleri verilen futbolcular Gökhan Tokgöz, Ümit Bozkurt, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan, Cihat Arslan, Sedat Yeşilkaya, Alicansun Begeçarslan, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Barış Durmaz, Ertuğrul Taşkıran hakkında ise herhangi bir soruşturma bulunmadığına yer verildi.  Baykal Çelik, Özgür Koç, Erhan Erkoç ve Ali Şenel hakkında ise yakalamalı olarak soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 
 
ZAFER BİRYOL TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
 
Daha sonra söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol, "İlk mahkemede üzerime atılı suçların tümüne cevap vermiştim. Hiç bir zaman bylock yüklemedim, kullanmadım. Talimatla Bankasya'ya para yüklemedim. Sadece sohbetlere katıldım. Örgüt üyesi olmadım, örgüte destek vermedim. Örgüt de bana destek vermedi. Futbol kariyerim bunun ispatı niteliğindedir." dedi. Biryol, tanınmış biri olduğu için kaçarak yaşayamayacağını belirterek tahliyesini talep etti. Zafer Biryol avukatı ise diğer sanıklarla ilgili uygulanan etkin pişmanlık hükümlerinin Zafer Biryol için de uygulanması gerektiğini söyledi. Diğer sanık avukatları da müvekkilleri hakkındaki yurtdışı yasağı şeklindeki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti. 
 
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
 
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zafer Biryol'un tutukluluk halinin devamına ve diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının da devamına karar verdi. Duruşma, 19 Mart'a bırakıldı. 
 

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