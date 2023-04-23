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Spor

Feyenoord 3 puanı 3 golle aldı

Eredivisie'nin 30. hafta mücadelesinde Feyenoord, Utrecht ile karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi ekip Feyenoord 3-1'lik skorla kazandı.

23 Nisan 2023 Pazar 19:57 - Güncelleme:
Feyenoord 3 puanı 3 golle aldı
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Hollanda Eredivisie'nin 30. haftasında Feyenoord ile Utrecht karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Feyenoord 3-1'lik skorla kazandı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Sebastian Szymanski, 54. dakikada Santiago Gimenez ve 82. dakikada Alireza Jahanbakhsh kaydetti. Utrecht'in tek golü 89. dakikada Bas Dost'tan geldi.

Ligde son 23 maçını kaybetmeyen ve üst üste 10. galibiyetini elde eden Feyenoord, puanını 73'e yükseltti ve 4 maç kala en yakın takipçisi PSV ile puan farkını 8'e çıkardı. Utrecht ise 3 maç aranın ardından yenildi ve 45 puanda kaldı.

Feyenoord, gelecek hafta Excelsior deplasmanına gidecek. Utrecht ise Cambuur deplasmanında yara sarmaya çalışacak.

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