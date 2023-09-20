Feyenoord, 9 kişilik Celtic'i rahat geçti

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Hollanda şampiyonu Feyenoord ile İskoçya şampiyonu Celtic karşı karşıya geldi.
De Kuip'te oynanan karşılaşmayı Feyenoord 2-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.
Maçın 45+2. dakikasında Stengs'in golüyle ilk yarıyı önde kapatan Feyenoord, 64'te penaltı kazandı. Celtic'ten Lagerbielke kırmızı kart görürken Igor Paixao penaltı kaçırdı. 68'de Celtic'ten bu kez Holm kırmızı kartla oyun dışında kalırken Jahanbakhsh'ın golü maçın skorunu belirledi.
Turnuvaya galibiyetle başlayan Feyenoord gruptaki ikinci maçını Atletico Madrid deplasmanında oynarken Celtic ise evinde Lazio'yu ağırlayacak.