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Spor

Feyenoord, NEC Nijmegen ile yenişemedi

Feyenoord, Hollanda Eredivisie'nin 8. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kaldı.

2 Ekim 2022 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Feyenoord, NEC Nijmegen ile yenişemedi
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Hollanda Ligi'nde milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün top koşturduğu Feyenoord, NEC Nijmegen'e konuk oldu.

Goffertstadion'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Feyenoord'un golünü 23. dakikada Quinten Timber, NEC Nijmegen'in golünü ise Iván Márquez Álvarez kaydetti.

ORKUN KÖKÇÜ 90 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Feyenoord'da forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.

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4 haftalık galibiyet serisinin ardından geçen hafta PSV'ye 4-3 mağlup olan Feyenoord, 1-1'lik sonucun ardından 17 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti. Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. beraberliğini alan NEC Nijmegen ise 9 puanla 10. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Feyenoord, Twente'yi ağırlayacak. Nijmegen ise Excelsior'u konuk edecek.

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