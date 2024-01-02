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Spor

Feyyaz Uçar açıkladı! Beşiktaş'ta van Bronckhorst sesleri!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Aktarılan habere göre siyah beyazlılar, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile prensipte anlaştı.

2 Ocak 2024 Salı 22:29 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar açıkladı! Beşiktaş'ta van Bronckhorst sesleri!
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Hollanda basını Voetbal International, siyah beyazlı ekibin son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile prensipte anlaştığını iddia etmişti. Beşiktaş'tan flaş açıklama geldi.

FEYYAZ UÇAR AÇIKLAMA YAPTI

NTV'ye konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Henüz teknik direktör konusunda anlaşma sağlamadık. Başkanımız bugün 2-3 aday ile görüştü. Fakat henüz anlaşma sağladığımız bir teknik direktör yok." ifadelerini kullandı.

6 KUPA KAZANDI

51 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör kariyeri boyunca 6 kupa kazandı. Feyenoord ile 2016-2017 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan Bronckhorst, 2015-16 ile 2017-18 yıllarında da Hollanda Kupası'nda zafere ulaştı. Ayrıca, Hollanda Süper Kupası'nı da 2 kez kazanmayı başardı.

Deneyimli teknik adam, Feyenoord'un başında çıktığı 176 maçta 109 galibiyet 24 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı.

2021-22 yılında Rangers'ı çalıştıran Bronckhorst, İskoç FA Cup'ı da kupa koleksiyonuna koymayı başardı.

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