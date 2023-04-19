İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2023 Çarşamba / 29 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,397
  • EURO
    21,3312
  • ALTIN
    1244.03
  • BIST100
    5061.22
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Feyzullah Aktürk'ten altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Feyzullah Aktürk, finalde Azerbaycanlı rakibi Osman Nurmagomedov mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
Feyzullah Aktürk'ten altın madalya
ABONE OL

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 92 kilo elemelerinde Moldovalı Andrian Grosul'u yenen Feyzullah Aktürk, Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçen Feyzullah, altın madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.