FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi gerçekleşti

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda eleme gruplarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde düzenlenen kura çekiminde ikinci torbada yer alan A Milli Kadın Takımı, F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.



FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.