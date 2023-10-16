FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye Basketbol Ligi'nden Darüşşafaka, P. Karşıyaka, Galatasaray, TOFAŞ ve Bursaspor mücadelede edecek.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Söz konusu turnuvada bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden Darüşşafaka, P. Karşıyaka, Galatasaray, TOFAŞ ve Bursaspor yer alacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta grup karşılaşmaları ve saatleri şu şekilde:

17 Ekim Salı

19.00 VEF Riga - Darüşşafaka

19.30 AEK - Ludwigsburg

19.30 Karşıyaka - Oostende

19.30 King Szczecin - Dinamo Sassari

21.00 Oldenburg - Strasbourg

21.00 Hapoel Kudüs - Benfica

21.30 Le Mans - Peristeri

22.00 Tenerife - Cholet

18 Ekim Çarşamba

19.00 Szombathely - Unicaja

19.00 Galatasaray - Paok

19.30 Igokea - Tofaş

20.30 Promitheas - Opava

21.00 Dijon - Rytas

21.00 Bonn - Hapoel Holon

21.30 Derthona - Murcia

21.30 Breogan - Bursaspor