FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye Basketbol Ligi'nden Darüşşafaka, P. Karşıyaka, Galatasaray, TOFAŞ ve Bursaspor mücadelede edecek.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Söz konusu turnuvada bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden Darüşşafaka, P. Karşıyaka, Galatasaray, TOFAŞ ve Bursaspor yer alacak.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta grup karşılaşmaları ve saatleri şu şekilde:
17 Ekim Salı
19.00 VEF Riga - Darüşşafaka
19.30 AEK - Ludwigsburg
19.30 Karşıyaka - Oostende
19.30 King Szczecin - Dinamo Sassari
21.00 Oldenburg - Strasbourg
21.00 Hapoel Kudüs - Benfica
21.30 Le Mans - Peristeri
22.00 Tenerife - Cholet
18 Ekim Çarşamba
19.00 Szombathely - Unicaja
19.00 Galatasaray - Paok
19.30 Igokea - Tofaş
20.30 Promitheas - Opava
21.00 Dijon - Rytas
21.00 Bonn - Hapoel Holon
21.30 Derthona - Murcia
21.30 Breogan - Bursaspor