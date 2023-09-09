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Spor

FIBA Dünya Kupası'nda final zamanı

2023 FIBA Dünya Kupası Finali'nde Almanya ile Sırbistan yarın karşı karşıya gelecek. Almanya ile Sırbistan yarın TSİ 15.40'ta Filipinler'in Pasay şehrinde bulunan Mall of Asia Arena'da karşı karşıya gelecek.

IHA9 Eylül 2023 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
FIBA Dünya Kupası'nda final zamanı
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2023 FIBA Dünya Kupası Finali'nde Almanya ile Sırbistan yarın karşı karşıya gelecek. Turnuvada Sırbistan 2., Almanya ise ilk kez finalde mücadele edecek.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda final zamanı geldi. Almanya ile Sırbistan yarın TSİ 15.40'ta Filipinler'in Pasay şehrinde bulunan Mall of Asia Arena'da karşı karşıya gelecek.

Almanya, turnuvada Finlandiya, Avustralya ve Japonya ile E Grubu'nda yer aldı ve 3'te 3 yaptı. Almanlar, 2. turda da Gürcistan ve Slovenya'yı mağlup ederek yoluna yenilgisiz devam etti. Almanya, çeyrek finalde Letonya'yı ve yarı finalde de ABD'yi mağlup ederek finale geldi.

B Grubu'nda Güney Sudan, Porto Riko ve Çin ile mücadele eden Sırbistan grubunu yenilgisiz tamamladı. Sırplar 2. turda İtalya'ya kaybederken, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti. Sırbistan çeyrek finalde Litvanya'yı geçti, yarı finalde de ABD'yi saf dışı bırakarak finale yükseldi.

SIRBİSTAN 2., ALMANYA İLK KEZ FİNAL OYNAYACAK

Sırbistan Dünya Kupası tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Sırplar daha önce 2014 yılında İspanya'nın organize ettiği turnuvada finalde ABD ile karşılaştı ve 129-92'lik skorla kaybetti. Almanya ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşayacak. Almanlar Dünya Kupası'nda en büyük derecesini 2002 yılında elde etti. ABD'de düzenlenen turnuvada Yeni Zelanda'yı 117-94'lük skorla yenerek 3. olmuştu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Turnuvada Sırbistan 97.7 sayı, 25.0 asist ve 34.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor. Almanya ise 94.4, 23.9 asist ve 36.3 ribaund ortalamasıyla oynuyor. Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 19.4 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Almanya'da ise Dennis Schröder 17.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımın katkıda bulunuyor.

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