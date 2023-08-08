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Spor

FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçları Manisa'da yapılacak

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ön eleme B Grubu maçları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde yapılacak.

8 Ağustos 2023 Salı 18:09 - Güncelleme:
FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçları Manisa'da yapılacak
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'na ön eleme turundan başlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Münih'te yapılan kura çekimi sonrası B Grubu'nda Portekiz'den FC Porto ve Litvanya'dan Nevesis Optibet ile eşleşti.

Muradiye Spor Salonu'nda 3-5 Ekim'de oynanacak ön eleme maçlarında grupta ilk sırayı alan takım ana tabloya kalacak.

Öte yandan Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezon grupları belirlendi.

Karşılaşmaların 18 Ekim'de başlayacağı FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezon grupları şu şekilde:

A Grubu: Balkan (Bulgaristan), Sporting (Portekiz), Arconic-Alba Fehervar (Macaristan), Elemelerden gelecek takım

B Grubu: BC CSU Sibiu (Romanya), Anwil Wloclawek (Polonya), Surne Bilbao Basket (İspanya), Caledonia Gladiators (Büyük Britanya)

C Grubu: Elemelerden gelecek 2 takım, Karhu Basket (Finlandiya), Jonava (Litvanya)

D Grubu: Mornar Barsko Zlato (Karadağ), Bahçeşehir Koleji (Türkiye), ERA Nymburk (Çekya), Elemelerden gelecek takım

E Grubu: Elemelerden gelecek 3 takım, SIG Strasbourg (Fransa)

F Grubu: Happy Casa Brindisi (İtalya), Ironi Hay Motors Ness Ziona (İsrail), Elemelerden gelecek 2 takım

G Grubu: Hapoel Nofar Galil Elion (İsrail), ZZ Leiden (Hollanda), BCM Gravelines Dunkerque (Fransa), Elemelerden gelecek takım

H Grubu: NINERS Chemnitz (Almanya), Heroes Den Bosch (Hollanda), PGE Spojnia Stargard (Polonya), Elemelerden gelecek takım

I Grubu: Göttingen (Almanya), Cholet Basket (Fransa), Pallacanestro Varese (İtalya), Elemelerden gelecek takım

J Grubu: Legia Varşova (Polonya), CSM CSU Oradea (Romanya), Elemelerden gelecek 2 takım

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