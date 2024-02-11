Fidan Aliti: Tadic kırmızı kart görmeliydi

Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçtan 1 puan verseler kabul edeceğini söyleyen Aliti, "Eğer biri bana gelip 1 puan deseydi, düşünmeden kabul ederdim. O yüzden 1 puan çok iyi. Bugün sahada çok güzel bir mücadele verdik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve Dusan Tadic'in ilk yarıda yaptığı faule değinen Aliti, "Hala o penaltı pozisyonunun nasıl penaltı olduğuna inanamıyorum. Bence Tadic de kırmızı kart görmeliydi. Buna rağmen 1 puanla ayrılıyoruz." sözlerini sarf etti.