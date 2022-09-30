FIFA 23 kimya nasıl yapılır? FUT 23'te tam kimya örnekleri

FIFA 23, 27 Eylül'de açılan 3 günlük erken erişim süresini tamamladı ve bugün itibarıyla tüm dünyada oyunu direkt satın alan kullanıcılara açıldı. Playstation 4, Playstation 5, XboX ve PC olmak üzere tüm platformlarda oyunseverlerin kullanımına açılan FIFA 23'ün online modu olan FUT 23'te yepyeni bir kimya sistemi oyuncuları karşıladı.

Buna göre daha önce aynı ligde ve birbirinin yanında oynayan oyuncuların tam kimya oluşturduğu FUT 23'te vatandaşlık dışında, teknik direktörlerin uyrukları, ligler ve aynı kulüpte olma üzerine çok kollu ve daha kolay bir sistem geliştirildi.

FIFA 23 yeni FUT kimya sisteminde tam kimya olan 33 kimyaya daha kolay ulaşabiliyorlar.

Yeni sistem çok farklı liglerden çok daha fazla oyuncuyu kullanabilme imkanı da sağlıyor.

Kullanıcıların başta Kadro Kurma Görevleri olmak üzere zorlandığı kimya sisteminde oyuncu seçimlerinde sağ alt bölümde takım kimyasını kaça ulaştıracağı bilgisi de yer alıyor.

İşte FUT 23 başlangıç aşamasında örnek bazı tam kimya takımlar ve başlangıç için ideal kadrolar

FUT 23'TE TAM KİMYA ÖRNEKLERİ

FUT KİMYA NEDİR?

FUT 23'te, kadrodaki oyuncuların kulüplerine, liglerine ve uyruklarına göre aralarında kurulan bağlantı ve uyuma Kimya denir. Aynı ligden, uyruktan veya kulüpten ne kadar fazla oyuncu olursa, takımın sahadaki şansını artıracak istatistikler o kadar takviye alır.

Star Gazete