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Spor

Fifa 23'te sert şut nasıl çekilir? FUT 23 Power shot nasıl atılır?

FIFA 23, tüm dünyada aynı anda kullanıma açıldı. Oyunu satın alan PS5, PS4, XboX, ve PC kullanıcıları FUT 23'ün kullanımına adapte olmaya çalışıyor. Kadrodaki futbolcuların pozisyonları farklı tuşlarla senkronize edilebiliyor. Peki FIFA 23 Power shot nasıl yapılır? Fifa 23'te sert şut nasıl çekilir? İşte FUT 23 Power shot atmak için kullanılacak tuşlar

30 Eylül 2022 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Fifa 23'te sert şut nasıl çekilir? FUT 23 Power shot nasıl atılır?
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FUT 23 oyunseverlerin kullanımına açıldı. FİFA 23'te oyuncu kadrosu kurulurken kimya uyumu ve yeni oynama taktikleri geliştirildi. FUT 23 kullanıcıları, yeni oyunda sert şut çekme, top çevirme ve Power shot atma gibi atakları tuş kombinasyonlarıyla yapabiliyor. Peki FUT 23 Power shot nasıl atılır? İşte Fifa 23'te sert şut çekmek için kullanılacak tuş kombinasyonu

FUT 23 POWER SHOT NASIL ATILIR?

FIFA 23, satışa sunulmadan 3 gün önce erken erişime açıldı. Oyunseverler, FIFA 23'te yeni oynanış özellikleriyle daha gerçekçi bir futbol deneyimliyor.

FIFA 23 yenilikleri içerisinde şut sisteminde yeni özellikler var. Power Shoot özelliği ile oyuncular daha güçlü ve daha isabetli şut atma imkanı bulabilecek.

FUT'ta; Yön tuşları + L1 (oyuncu değiştirme)+ R2 (Plase düzenleyici) + şut kombinasyonu ile şut atılabiliyor. Fakat yeni gelen Power shot özelliğiyle birlikte, etrafınızın boş olması durumunda çok daha güçlü ve isabetli şut atabilirsiniz.

FIFA 23 kimya nasıl yapılır? FUT 23'te tam kimya örnekleri

Star Gazetesi

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