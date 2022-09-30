FUT 23 oyunseverlerin kullanımına açıldı. FİFA 23'te oyuncu kadrosu kurulurken kimya uyumu ve yeni oynama taktikleri geliştirildi. FUT 23 kullanıcıları, yeni oyunda sert şut çekme, top çevirme ve Power shot atma gibi atakları tuş kombinasyonlarıyla yapabiliyor. Peki FUT 23 Power shot nasıl atılır? İşte Fifa 23'te sert şut çekmek için kullanılacak tuş kombinasyonu

FUT 23 POWER SHOT NASIL ATILIR?

FIFA 23, satışa sunulmadan 3 gün önce erken erişime açıldı. Oyunseverler, FIFA 23'te yeni oynanış özellikleriyle daha gerçekçi bir futbol deneyimliyor.

FIFA 23 yenilikleri içerisinde şut sisteminde yeni özellikler var. Power Shoot özelliği ile oyuncular daha güçlü ve daha isabetli şut atma imkanı bulabilecek.