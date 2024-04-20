İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2024 Cumartesi / 12 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FIFA Başkanı Infantino menajer ödemeleri hakkında konuştu
Spor

FIFA Başkanı Infantino menajer ödemeleri hakkında konuştu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, menajerlerin transferlerden elde ettiği gelirlerin futbolun içinde tutulması gerektiğini ifade etti.

20 Nisan 2024 Cumartesi 14:45 - Güncelleme:
FIFA Başkanı Infantino menajer ödemeleri hakkında konuştu
ABONE OL

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, menajerlerin transferlerden elde ettiği gelirlerin futbolun içinde tutulması gerektiğini belirtti.

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere Premier Lig takımlarının 1 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihlerindeki transferlerde menajerlere yaklaşık 500 milyon avro ödediğini hatırlattı.

Bu miktarın büyük bir kısmının futboldan ayrıldığını vurgulayan Infantino, "Oyunun her seviyesinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve daha iyi yeniden dağıtım adına, menajer düzenlemeleri de dahil olmak üzere transfer sisteminde adil kurallar uygulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

FIFA kuralları aleyhine bazı menajerlerin dava açtığını kaydeden Infantino, "Hükümetleri ve milletvekillerini bize katılmaya, transferlerden elde edilen gelirlerin futbolun içinde tutulması ve dünyanın her yerindeki kulüplerle paylaşılmasını sağlamak için aktif bir rol oynamaya çağırıyorum. Bu fonlar, mevcut ve gelecek nesil futbolcular için kesinlikle anahtar niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Infantino
  • FIFA
  • menajer
  • ödeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.