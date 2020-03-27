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Spor

FIFA kararı bekleniyor! Transfer sezonu ve sözleşmeler ne olacak?

Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbetinin yanında transfer dönemleri ve futbolcuların biten sözleşmelerinin liglerin kalan haftaları ile gelecek sezona nasıl adapte edileceği merakla bekleniyor.

27 Mart 2020 Cuma 23:42 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 23:42
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Koronavirüs sebebiyle tüm dünyada liglerin ne zaman başlayacağının yanında en büyük merak konusu da transfer dönemi ve 30 Haziran'da sözleşmeleri bitecek futbolcuların akıbeti...

Hemen hemen hiç bir ligin yeniden başlangıç tarihi belli olmazken Fransız L'Equipe FIFA'nın transfer dönemi konusunda belirleyeceği tarihin bu yılın sonu olacağını iddia etti. Avrupa'da yaz transfer ayları genellikle Temmuz ve Eylül ayları arasındayken bu yıl Haziran ayında başlatılacak transfer döneminin 31 Aralık'a kadar kesintisiz olarak devam edeceği Fransız gazetesi tarafından iddia edildi.

YIL SONU OLARAK BELİRLENECEK

Avrupa'da futbolcu sözleşmelerinin genellikle 30 Haziran'da bitiyor olması ve bu konuda da bir düzenleme bekleyen futbol kamuoyuna FIFA'nın yeni tarihi yine yıl sonu olarak belirleyebileceği belirtiliyor.

Bir başka iddiaya göre ise sözleşmelere karşılıklı belirlenecek tarih yerine 'Sezon sonu' ibaresinin de eklenebileceği konuşuluyor.

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