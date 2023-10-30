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Spor

FIFA kararını verdi! Luis Rubiales'e 3 yıl men cezası

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales'i 3 yıl futbol faaliyetlerinden men cezası verdiğini duyurdu.

30 Ekim 2023 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
FIFA kararını verdi! Luis Rubiales'e 3 yıl men cezası
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FIFA Disiplin Kurulu, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Jenni Hermoso'yu zorla öpen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in cezasını açıkladı.

Luis Rubiales'in 3 yıl futbol faaliyetlerinden men edildiği duyuruldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı. İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Bilindiği üzere yaşanan bu olaylar sonrası İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales görevinden istifa etmişti.

İSTİFA İÇİN BÜYÜK BASKI YEDİ

FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales, ülkesinde gelen siyasi ve sosyal baskıların ardından 10 Eylül'de istifa etmişti.

RUBIALES NE DEMİŞTİ?

Luis Rubiales: "Locada meydana gelen bir olay[kasık avuçlama]için özür dilemek istiyorum. Bunu Jorge Vilda'ya bakarak açıklayacağım. Çok şey yaşadık, bana yaptıklarının aynısını size de yapmak istediler, yanlış bir konuşma yaratmaya ve bunu size karşı çevirmeye çalışıyorlar. Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra dönüp kupayı bana adadığınızda çok duygulandım. Orada bir jest yaptım. Majesteleri Kraliçe'den özür dilerim, hiçbir zaman böyle davranmamıştım. 'Öpücükten ziyade bir gagalamaydı. Arzu yoktu, kızıma öpücük verirken duyduğum arzuyla aynıydı, baskınlık yoktu. Spontane, karşılıklı ve rızaya dayalı bir öpücüktü. Tüm oyuncularla harika bir ilişkim var ve çok sevgi dolu anlar yaşadık."

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