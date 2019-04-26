FIFA’dan 7 futbolcuya şikeden ömür boyu men

Soruşturmanın Singapur merkezli bir bahis şirketinin faaliyetleri kapsamında yürütüldüğü bilgisi verildi. Ceza verilen futbolcuların arasında bir dönem Malatyaspor'da da forma giyen Sierra Milli Takımı'nın kaptanı İbrahim Kargbo da bulunuyor. Diğer oyuncular şöyle: Karlon Murray, Keyeno Thomas (Trinidad), Mwakasungula (Malawi), Seidath Tchomogo (Benin), Leonel Duarte (Küba), M.Salim (Afghanistan).

(Sabah)