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  • FIFA'dan Denizlispor'a İlhan Depe için onay çıkmadı!
Spor

FIFA'dan Denizlispor'a İlhan Depe için onay çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig'de sezona 3 maçta topladığı 1 puanla düşme hattında başlayan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor'da İlhan Depe şoku yaşanıyor.

DHA30 Ağustos 2022 Salı 11:46 - Güncelleme:
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Yasak nedeniyle geçen sezonki kadrosunu önemli oranda koruma yolana giden yeşil-siyahlılarda 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İlhan'ın lisansı çıkartılamadı. FIFA; lisans problemi nedeniyle forma giyemeyen İlhan'ın transfer yasaklısı kulübe dönmesine, sözleşmesini geçen sezon sonunda tek taraflı feshederek Denizlispor'dan ayrıldığı, serbest statüde olduğu gerekçesiyle onay vermedi.

Sözleşmesini yaz döneminde önce alacakları nedeniyle feshedip hemen ardından yönetimle yeniden anlaşarak kamp döneminde takımla çalışan İlhan, FIFA'dan lisans izni çıkmayınca boşa çıktı. Denizlispor'da İlhan gibi ilk haftalarda lisansı olmayan golcü Ömer Şişmanoğlu'nun lisansı ise yenilendi.

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